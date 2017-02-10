На трассе «Омск-Новосибирск» из-за гололеда фура съехала в кювет
Кабина машины перевернулась. На место аварии выезжала пожарная машина.
Кабина машины перевернулась. На место аварии выезжала пожарная машина.
Вчера вечером, 9 февраля в паблике «Аварийный Омск» появились снимки страшного ДТП на трассе «Омск-Новосибирск». Несмотря на то, что было объявлено штормовое предупреждение, фуры с грузами все равно выезжали в снегопад на скользкую дорогу.
Большегруз немецкой модели Man
Судя по всему, на место ДТП выезжала пожарная машина. Как пояснили в МЧС по Омской области, сообщений о горящей фуре и об аварии на дороге «Омск-Новосибирск» не поступало.
Не исключено, что на месте работали спасатели из Новосибирска.