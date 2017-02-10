На трассе «Омск-Новосибирск» из-за гололеда фура съехала в кювет

Вчера вечером, 9 февраля в паблике «Аварийный Омск» появились снимки страшного ДТП на трассе «Омск-Новосибирск». Несмотря на то, что было объявлено штормовое предупреждение, фуры с грузами все равно выезжали в снегопад на скользкую дорогу.

Большегруз немецкой модели Man из-за гололеда съехал в кювет, кабина машины перевернулась. На трассе образовалась пробка из фур. Были ли пострадавшие, не известно.

Судя по всему, на место ДТП выезжала пожарная машина. Как пояснили в МЧС по Омской области, сообщений о горящей фуре и об аварии на дороге «Омск-Новосибирск» не поступало.