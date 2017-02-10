Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Мозг реагирует на музыку, как на секс
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
08:00 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска женщина на «Хендай» протаранила сразу пять автомобилей

В результате пострадал 11-летний сын виновницы ДТП.

Вчера, 9 февраля около трех часов дня, 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Хёндай», на улице Ленина спровоцировала сразу несколько аварий.

В районе дома № 20 она врезалась в автомобиль «Инфинити», за рулем которого находилась 33-летняя женщина. От удара «Инфинити» изменил направление и врезался в стоявший автомобиль «Датсун», которым управлял 27-летний молодой человек.

Источник: Om1.ru

В свою очередь, «Хёндай» от удара также изменил направление и врезался сначала в стоявший автомобиль «Ниссан» под управлением 30-летнего мужчины и стоявший автомобиль «Шевроле Тахо», за рулем которого находился 43-летний омич.

Источник: Om1.ru

В результате 11-летний сын водительницы «Хёндая» с переломом правой руки доставлен в ДКБ-3, сообщает «Вечерний Омск». Больше в ДТП никто не пострадал.

В отделе пропаганды ГИБДД Омской области уточнили, что по факту массового ДТП проводится проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спасатели назвали самое опасное место на льду Иртыша в Омске
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
СМИ раскрыли подробности инцидента с ударом ВКС РФ в Сирии
Стена на границе с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Скончался один из изобретателей метода МРТ
В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь