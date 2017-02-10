В центре Омска женщина на «Хендай» протаранила сразу пять автомобилей

В районе дома № 20 она врезалась в автомобиль «Инфинити», за рулем которого находилась 33-летняя женщина. От удара «Инфинити» изменил направление и врезался в стоявший автомобиль «Датсун», которым управлял 27-летний молодой человек.

Вчера, 9 февраля около трех часов дня, 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Хёндай», на улице Ленина спровоцировала сразу несколько аварий.

В свою очередь, «Хёндай» от удара также изменил направление и врезался сначала в стоявший автомобиль «Ниссан» под управлением 30-летнего мужчины и стоявший автомобиль «Шевроле Тахо», за рулем которого находился 43-летний омич.

В результате 11-летний сын водительницы «Хёндая» с переломом правой руки доставлен в ДКБ-3, сообщает «Вечерний Омск». Больше в ДТП никто не пострадал.

В отделе пропаганды ГИБДД Омской области уточнили, что по факту массового ДТП проводится проверка.