В Алматинской области полиция разыскала пропавшую без вести студентку

АСТАНА, 10 фев — Sputnik. Полицейские Алматинской области разыскали пропавшую без вести несовершеннолетнюю студентку медколледжа, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента внутренних дел региона.

17-летняя студентка сельского медицинского колледжа пропала без вести 6 февраля, заявление об исчезновении которой поступило к полицейским Жамбылского района. местонахождение пропавшей без вести была установлена лишь на третьи сутки.

«Девушка проживает в селе Узынагаш и, как выяснилось, сбежала из дома после ссоры со своими родными. На поиск несовершеннолетней был брошен весь личный состав районной полиции, к которым через сутки также подключились оперативники областного отдела розыска. Вчера вечером наши розыскники обнаружили ее живой и невредимой в областном центре. Как выяснилось, девушка гостила у своей подруги», — сообщил официальный представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

Девушка доставлена сейчас в талдыкорганский Центр адаптации несовершеннолетних, где дожидается приезда родных, в присутствии которых с ней будет проведена профилактическая беседа.