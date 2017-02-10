Парализованный мужчина погиб в горящей квартире в Новосибирске
В Первомайском районе в многоэтажном доме произошел пожар, в квартире погиб парализованный мужчина, сообщает
В Первомайском районе в многоэтажном доме произошел пожар, в квартире погиб парализованный мужчина, сообщает
Парализованный мужчина погиб в горящей квартире в Новосибирске, сообщает
В 9 утра в четверг, 9 февраля, на третьем этаже многоквартирного дома по улице Первомайская, 190 произошел пожар. В трехкомнатной квартире находился парализованный мужчина, спасатели не успели его вызволить из помещения и он скончался на месте происшествия. .
Тушили пожар 19 человек личного состава, было привлечено 6 единиц техники.