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07:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Под Богучанами спасатели эвакуировали замерзающих рабочих

Мужчины пытались поймать на трассе попутный автомобиль.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Богучанском районе Красноярского края, недалеко от Алюминиевого завода, спасли двух замерзающих мужчин. Полицейские вместе с сотрудниками МЧС выехали на место, посадили потерпевших в машину, напоили теплыми напитками и доставили до спасательного пункта. Инцидент произошел 9 февраля. Информация об этом появилась в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

В единую службу позвонили сами мужчины. Они рассказали, что не могут поймать попутный автомобиль на трассе. Из-за минусовых температур они сильно замерзли, а населенных пунктов рядом нет.

«Мужчины эвакуированы в населенный пункт Богучаны. Спасено 2 человека», — говорится в сообщении.

Добавим, что сейчас здоровью рабочих ничего не угрожает. Серьезных обморожений никто из них не получил, отмечается в ведомстве.

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