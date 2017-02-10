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08:12 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Пожар на балконе екатеринбургской многоэтажки привел к эвакуации жильцов

Из дома были эвакуированы 10 человек.

Пожар на балконе третьего этажа многоквартирного дома произошел в Екатеринбурге на Сибирском тракте, сообщили 10 февраля «АиФ-Урал» в ГУ МЧС по Свердловской области.

В одной из квартир на площади восемь квадратных метров горел балкон. Спасателям пришлось эвакуировать 10 жильцов из подъезда. Среди них было двое детей.

На тушении пожара были задействованы 11 спасателей и четыре пожарные машины. В квартире, где произошел пожар, никого не оказалось, поэтому спасателям пришлось взламывать дверь. К счастью, обошлось без пострадавших.

В новогодние праздники сильный пожар произошел на девятом этаже дома по улице Свердлова. Сложность в тушении пожара определялась высотностью здания и высокой температурой внутри квартиры, в которую длительное время не могли попасть огнеборцы. Людей тогда пришлось эвакуировать по лестничным маршам.

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