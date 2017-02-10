В Омске начальница филиала «Почты России» украла 760 тысяч

Людмила Чикишева, начальница одного из филиалов «Почты России» за несколько месяцев похитила крупную сумму денег, пользуясь своим служебным положением.

Заместитель прокурора Ленинского округа города Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Людмилы Чикишевой, ранее занимавшей должность начальницы отделения «Почты России».

Органы представительного расследования обвинят женщину в хищении чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения — ч.3 ст. 160 УК РФ.

Как считает следствие, в 2015 году, в течение нескольких месяцев — с февраля по август, Чикишева продавала товары, принадлежащие почтовому отделению. Деньги, полученные от продажи различных товаров, начальница не вносила в кассу, а клала себе в карман. У Чикишевой было несколько кредитов, украденные деньги шли в том числе и на них погашение. Таким образом, начальница похитила 610 тысяч рублей.

Более того, в этот же период один раз женщина попросту украла из кассы около1 50 тысяч рублей. Как сообщают в омской прокуратуре, общий ущерб, причиненный «Почте России» Чикишевой составил 760 тысяч рублей.

После того, как вскрылась правда, начальницу уволили и обратились в правоохранительные органы.

Свою вину в совершении преступления Чикишева признала, однако не возместила причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело в отношении бывшей начальницы отправлено в Ленинский районный суд города Омска.