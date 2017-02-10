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09:51 (мск), источник: ТАСС

СК прекратил дело новосибирского экс-губернатора Юрченко после 2,5 лет расследования

Как сообщил адвокат Юрченко, дело о превышении полномочий закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Следствие прекратило одно из уголовных дел в отношении экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко в связи с отсутствием состава преступления. Его подозревали в превышении полномочий при переводе участка в Ордынском районе из одной категории земель в другую, расследование продолжалось почти 2,5 года.

«Дело по подозрению Юрченко в превышении полномочий в связи с переводом участка из категории земель промышленности, обороны и связи в категорию сельскохозяйственных прекращено за отсутствием состава преступления», — сообщил ТАСС адвокат Юрченко Александр Балян.

Официальным комментарием следственных органов ТАСС пока не располагает.

Как ранее сообщалось, следствие предполагало, что Юрченко превысил полномочия, когда 21 мая 2012 в качестве губернатора области подписал распоряжение о переводе земельного участка площадью более 17 га, на котором располагался полигон с боеприпасами, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Предполагалось, что его действия повлекли причинение имущественного ущерба в сумме не менее 12 млн рублей коммерческой организации, которая по договору с полигоном выращивала пшеницу для его нужд. Кроме того, это решение, утверждали следователи, повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере обороноспособности.

Всего в отношении бывшего губернатора Новосибирской области, отправленного президентом РФ в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия, расследовались два уголовных дела по статье «Превышение должностных полномочий». Одно из них с декабря 2015 года рассматривается в Центральном райсуде Новосибирска.

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