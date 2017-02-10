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08:25 (мск), источник: Uralpress.ru

За попытку самоубийства 13-летней школьницы могут наказать ее учительницу

За попытку самоубийства 13-летней школьницы, спрыгнувшей с крыши недостроя в Челябинске, могут наказать ее учительницу. Прокуратура установила, что педагог систематически унижала девочку.

«Проведенной проверкой установлено, что причиной попытки самоубийства Брюхановой Ксении явилось систематическое унижение ее человеческого достоинства, жестокое обращение к ней со стороны учителя математики школы, где обучался ребенок», — сообщает прокуратура Челябинской области.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», инцидент произошел еще в декабре 2016 года. Изначально сообщалось, что девочка упала со стройки после ссоры с матерью. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и травмой позвоночника девочку доставили в больницу.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о доведении до убийства несоврешеннолетней.

«Кроме того, прокуратурой района проводятся проверочные мероприятия в отношении образовательного учреждения МАОУ СОШ № 155 города Челябинска, где обучалась девочка, а также застройщика здания, не обеспечившего безопасность строительной площадки, по результатам которых будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

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