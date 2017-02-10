Казахстанский видеоблогер, простреливший глаз 13-летней девочке, задержан в Челябинске

Беглый видеоблогер, выстреливший в глаз 13-летней девочке в Казахстане, задержан в Челябинске — парень полгода скрывался от следствия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинские полицейские совместно с коллегами из Казахстана успешно провели операцию по задержанию 18-летнего беглеца, около 6 месяцев находившегося в розыске за громкое преступление. В июле 2016 года в Костанае молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в глаз 13-летней незнакомке. Пуля так и осталась у девочки в голове, так как местные врачи не смогли извлечь ее. В надежде восстановить зрение родители возили ребенка в Москву, но глаз школьницы, хоть и выглядит теперь нормально, но все равно не видит.