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08:47 (мск), источник: Новости Перми

Экс-депутата, взорвавшего здание автовокзала, приговорили к условному сроку

Злоумышленник, который ранее арендовал площади автовокзала, решил отомстить за то, что с ним расторгли договор. Своими действиями он причин ущерб на сумму более 1,3 млн рублей.

В Чердынском районе прошел суд над бывшим депутатом Совета депутатов сельского поселения, который обвинялся в умышленном уничтожении и повреждении имущества, путем взрыва.

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, было установлено, что подсудимый ранее являлся арендатором здания автовокзала, но решением Арбитражного суда с ним был расторгнут договор. Тогда он решил отомстить.

В ночь на 4 апреля 2016 года злоумышленник с помощью газового баллона и бензина взорвал здание автовокзала.

В результате было повреждено здание автовокзала, принадлежащее муниципальному образованию «Чердынский МР», а также расположенные рядом здания администрации Чердынского МР, Чердынской центральной районной аптеки, торгового центра «Колва», военного комиссариата, два здания краеведческого музея им. А. С. Пушкина. Кроме того, повреждены стены и кровля у зданий, принадлежащих ИП «Цхадаиа» и ООО «Норд».

Сумма ущерба составила более 1,3 млн рублей.

Суд приговорил бывшего депутата к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также преступник обязан возместить ущерб.

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