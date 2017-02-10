Экс-депутата, взорвавшего здание автовокзала, приговорили к условному сроку

В Чердынском районе прошел суд над бывшим депутатом Совета депутатов сельского поселения, который обвинялся в умышленном уничтожении и повреждении имущества, путем взрыва.



По информации пресс-службы краевой прокуратуры, было установлено, что подсудимый ранее являлся арендатором здания автовокзала, но решением Арбитражного суда с ним был расторгнут договор. Тогда он решил отомстить.



В ночь на 4 апреля 2016 года злоумышленник с помощью газового баллона и бензина взорвал здание автовокзала.



В результате было повреждено здание автовокзала, принадлежащее муниципальному образованию «Чердынский МР», а также расположенные рядом здания администрации Чердынского МР, Чердынской центральной районной аптеки, торгового центра «Колва», военного комиссариата, два здания краеведческого музея им. А. С. Пушкина. Кроме того, повреждены стены и кровля у зданий, принадлежащих ИП «Цхадаиа» и ООО «Норд».



Сумма ущерба составила более 1,3 млн рублей.



Суд приговорил бывшего депутата к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также преступник обязан возместить ущерб.