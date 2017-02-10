В Челябинской области выявлены нарушения в аукционе на закупку ортопедической обуви на сумму более 6 млн рублей

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

В ведомство обратился получатель обуви, который сообщил, что она не соответствовала ряду параметров, обусловленных его физическим состоянием.

Аукцион с начальной стоимостью 6 млн рублей на изготовление в 2016 году ортопедической обуви для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, проводило Челябинское региональное отделение фонда социального страхования РФ.

УФАС установил, что заказчик в описании не указал сведений о количестве необходимой при определённом заболевании и сезоне обуви, специальных деталях и подошве, конструктивных особенностях изделия. Кроме того, одному из граждан обувь была выдана путем подбора, однако это запрещено.

Претензии антимонопольного органа вызывало и то, что в аукционе могли участвовать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. В частности, в Челябинске существуют только два предприятия, выпускающие ортопедическую обувь, но они не являются субъектами малого предпринимательства.

В результате Челябинское региональное отделение фонда социального страхования РФ признано нарушившим Закон о контрактной системе, однако проверка еще не закончена.