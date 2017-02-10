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08:44 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области выявлены нарушения в аукционе на закупку ортопедической обуви на сумму более 6 млн рублей

Челябинское УФАС России выявило нарушения в аукционе на закупку ортопедической обуви на сумму более 6 млн рублей.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

В ведомство обратился получатель обуви, который сообщил, что она не соответствовала ряду параметров, обусловленных его физическим состоянием.

Аукцион с начальной стоимостью 6 млн рублей на изготовление в 2016 году ортопедической обуви для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, проводило Челябинское региональное отделение фонда социального страхования РФ.

УФАС установил, что заказчик в описании не указал сведений о количестве необходимой при определённом заболевании и сезоне обуви, специальных деталях и подошве, конструктивных особенностях изделия. Кроме того, одному из граждан обувь была выдана путем подбора, однако это запрещено.

Претензии антимонопольного органа вызывало и то, что в аукционе могли участвовать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. В частности, в Челябинске существуют только два предприятия, выпускающие ортопедическую обувь, но они не являются субъектами малого предпринимательства.

В результате Челябинское региональное отделение фонда социального страхования РФ признано нарушившим Закон о контрактной системе, однако проверка еще не закончена.

Напомним, в ноябре в ОНФ поступило обращение маломобильных граждан, которые сообщили о некачественной обуви, выдаваемой им за счет бюджета. При осмотре продукции общественники выявили явные признаки фабричного производства, на обувь были нанесены заводские артикулы и торговая марка производителя. Обувь изготавливается на предприятиях Китая, Белоруссии и России. В розницу такая пара стоит 5 тыс. рублей, а подрядчик — Челябинское протезно-ортопедическое предприятие обеспечивает инвалидов точно такой же обувью, но стоимостью более 10 тыс. руб. Проверка главного контрольного управления Челябинской области подтвердила доводы экспертов ОНФ. Установлены значительные нарушения. Добавим, что речь шла об аукционах на сумму свыше 39 млн. рублей.

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