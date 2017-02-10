В Челябинской области выявлены нарушения в аукционе на закупку ортопедической обуви на сумму более 6 млн рублей
Челябинское УФАС России выявило нарушения в аукционе на закупку ортопедической обуви на сумму более 6 млн рублей.
Челябинское УФАС России выявило нарушения в аукционе на закупку ортопедической обуви на сумму более 6 млн рублей.
Об этом Накануне.RU сообщили в
В ведомство обратился получатель обуви, который сообщил, что она не соответствовала ряду параметров, обусловленных его физическим состоянием.
Аукцион с начальной стоимостью 6 млн рублей на изготовление в 2016 году ортопедической обуви для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, проводило Челябинское региональное отделение фонда социального страхования РФ.
УФАС установил, что заказчик в описании не указал сведений о количестве необходимой при определённом заболевании и сезоне обуви, специальных деталях и подошве, конструктивных особенностях изделия. Кроме того, одному из граждан обувь была выдана путем подбора, однако это запрещено.
Претензии антимонопольного органа вызывало и то, что в аукционе могли участвовать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. В частности, в Челябинске существуют только два предприятия, выпускающие ортопедическую обувь, но они не являются субъектами малого предпринимательства.
В результате Челябинское региональное отделение фонда социального страхования РФ признано нарушившим Закон о контрактной системе, однако проверка еще не закончена.
Напомним, в ноябре в ОНФ поступило обращение маломобильных граждан, которые сообщили о некачественной обуви, выдаваемой им за счет бюджета. При осмотре продукции общественники выявили явные признаки фабричного производства, на обувь были нанесены заводские артикулы и торговая марка производителя. Обувь изготавливается на предприятиях Китая, Белоруссии и России. В розницу такая пара стоит 5 тыс. рублей, а подрядчик — Челябинское