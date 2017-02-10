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08:42 (мск), источник: СуперОмск

Задымление у кинотеатра «Сатурн» напугало омичей

По социальным сетям распространяются сообщения о возгорании в здании.

Сегодня, 10 февраля, в социальной сети «ВКонтакте» начали распространяться сообщения о возгорании в кинотеатре «Сатурн». Очевидцы даже сфотографировали пожарные машины, объезжающие здание.

Однако, как пояснили «СуперОмску» в МЧС России по Омской области, пожара в кинотеатре нет. Задымленность действительно есть, однако вызвана она контролируемым горением.

По мнению спасателей, омичам беспокоиться не о чем.

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