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09:43 (мск), источник: Volga News

В Тольятти четырехлетнюю девочку за лицо укусила собака

Оперативно прибывшие врачи городской службы «03» оказали девочке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.

В четверг, 9 февраля, примерно в 18:40 в одной из квартир по бульвару Космонавтов в Тольятти потребовалась помощь четырехлетней девочке, которую за лицо укусила собака, сообщили корреспонденту Волга Ньюв в оперативных службах.

Для пострадавшей была вызвана «скорая». Оперативно прибывшие врачи городской службы «03» оказали девочке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.

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