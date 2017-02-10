В Тольятти четырехлетнюю девочку за лицо укусила собака

В четверг, 9 февраля, примерно в 18:40 в одной из квартир по бульвару Космонавтов в Тольятти потребовалась помощь четырехлетней девочке, которую за лицо укусила собака, сообщили корреспонденту Волга Ньюв в оперативных службах.

Для пострадавшей была вызвана «скорая». Оперативно прибывшие врачи городской службы «03» оказали девочке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.