Фигуранты дел о госизмене и хакеры «Шалтай-Болтая» отказались от сделки со следствием

«На данный момент ряд обвиняемых признали свою вину — кто полностью, а кто частично. Но ни один из фигурантов на сделку с правосудием пока не идет», — сказал собеседник агентства.

На вопрос, с чем это связано, он ответил: «Видимо, не дозрели еще».

На вопрос, с чем это связано, он ответил: «Видимо, не дозрели еще».

Источник не исключил в дальнейшем сотрудничества фигурантов со следствием и их согласия на особый порядок суда — то есть с признанием вины в обмен на мягкий приговор.

В минувшую среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что круг фигурантов дела о госизмене и дела хакеров из группы «Шалтай-Болтай» в скором времени может расшириться, и не исключены новые задержания.

Собеседник агентства не стал раскрывать подробности и детали следствия, отметив лишь, что «речь идет о большом, сложном и многоэпизодном деле».

Он отметил, что сотрудникам Центра информационной безопасности ФСБ России предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ), а именно передаче сведений, составляющих гостайну, представителям иностранного государства, то группе хакеров инкриминируется ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).