Фигуранты дел о госизмене и хакеры «Шалтай-Болтая» отказались от сделки со следствием

«На данный момент ряд обвиняемых признали свою вину — кто полностью, а кто частично. Но ни один из фигурантов на сделку с правосудием пока не идет», — сказал собеседник агентства.
На вопрос, с чем это связано, он ответил: «Видимо, не дозрели еще».
Источник не исключил в дальнейшем сотрудничества фигурантов со следствием и их согласия на особый порядок суда — то есть с признанием вины в обмен на мягкий приговор.
«Такой сценарий вполне реальный», — сказал собеседник агентства.
Дело хакеров и дело о госизмене
В минувшую среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что круг фигурантов дела о госизмене и дела хакеров из группы «Шалтай-Болтай» в скором времени может расшириться, и не исключены новые задержания.
Собеседник агентства не стал раскрывать подробности и детали следствия, отметив лишь, что «речь идет о большом, сложном и многоэпизодном деле».
Он отметил, что сотрудникам Центра информационной безопасности ФСБ России предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ), а именно передаче сведений, составляющих гостайну, представителям иностранного государства, то группе хакеров инкриминируется ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
Группа компьютерных взломщиков, именующих себя «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал», стала известна несколько лет назад. Группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.
Ранее также стало известно об аресте начальника отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева.
Они обвиняются в том, что, нарушив присягу, передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США.
По делу также арестован глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.
Термин следаков после пресса и готовности даватб показания означается словом "Созрел". Значит плохо или ещё не доконца прессовали??
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