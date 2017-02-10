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08:55 (мск), источник: Интерфакс

Фигуранты дел о госизмене и хакеры «Шалтай-Болтая» отказались от сделки со следствием

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Ни один из фигурантов так называемого дела о госизмене и хакеров из группы «Шалтай-Болтай» пока не пошел на сделку со следствием, хотя некоторые из них признали свою вину, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент ряд обвиняемых признали свою вину — кто полностью, а кто частично. Но ни один из фигурантов на сделку с правосудием пока не идет», — сказал собеседник агентства.

На вопрос, с чем это связано, он ответил: «Видимо, не дозрели еще».

Источник не исключил в дальнейшем сотрудничества фигурантов со следствием и их согласия на особый порядок суда — то есть с признанием вины в обмен на мягкий приговор.

«Такой сценарий вполне реальный», — сказал собеседник агентства.

Дело хакеров и дело о госизмене

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В минувшую среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что круг фигурантов дела о госизмене и дела хакеров из группы «Шалтай-Болтай» в скором времени может расшириться, и не исключены новые задержания.

Собеседник агентства не стал раскрывать подробности и детали следствия, отметив лишь, что «речь идет о большом, сложном и многоэпизодном деле».

Он отметил, что сотрудникам Центра информационной безопасности ФСБ России предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ), а именно передаче сведений, составляющих гостайну, представителям иностранного государства, то группе хакеров инкриминируется ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

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По делу лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» арестованы еще два его сообщника

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал», стала известна несколько лет назад. Группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Ранее также стало известно об аресте начальника отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева.

Они обвиняются в том, что, нарушив присягу, передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США.

По делу также арестован глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Комментарии
4
эльшат мехтиев
Не дозрели это что значит??
Термин следаков после пресса и готовности даватб показания означается словом "Созрел". Значит плохо или ещё не доконца прессовали??
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Сергей Саморуков
Я знаю одного Человека , который , когда рвался в КПСС и КГБ и когда женился , каких только клятв не давал...И ничего ...всё забыл наплевал и прекрасно себя чувствует и сажает за подобное других .
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Умар Тайсумов
"... ни обвиняются в том, что, нарушив присягу, передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США."
Горбачев за то же самое стал Нобелевским лауреатом и по сей день получает ежемесячную пенсию в триста тысяч рублей.
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