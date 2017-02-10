Море волнуется раз: двор на улице Панфиловцев в Хабаровске ушел под воду
В настоящее время последствия аварии устраняют специалисты (ВИДЕО).
В настоящее время последствия аварии устраняют специалисты (ВИДЕО).
Хабаровск, 10 февраля, AmurMedia.
Дороги во дворе на улице Панфиловцев в Индустриальном районе Хабаровска оказались сегодня по колено в воде. В настоящее время последствия коммунальной аварии устраняют специалисты, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник Центральной диспетчерской службы управления производством МУП города Хабаровска «Водоканал» Владимир Елчев.
Видеоролик с последствиями коммунальной аварии на улице Панфиловцев в Хабаровске появился в одной из популярных групп социальной сети Instagram. Как следует из видеозаписи, жильцы одного из домов оказались буквально отрезанными от «большой земли».
— Авария произошла сегодня ночью, на место оперативно выехали необходимые службы, специалисты устранили повреждение — проблемные места оказались сразу в двух местах. На обоих сейчас работают бригады. Воду с дворовой территории откачали, позже подойдет бригада по благоустройству.