Море волнуется раз: двор на улице Панфиловцев в Хабаровске ушел под воду

Хабаровск, 10 февраля, AmurMedia.

Дороги во дворе на улице Панфиловцев в Индустриальном районе Хабаровска оказались сегодня по колено в воде. В настоящее время последствия коммунальной аварии устраняют специалисты, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник Центральной диспетчерской службы управления производством МУП города Хабаровска «Водоканал» Владимир Елчев.

Видеоролик с последствиями коммунальной аварии на улице Панфиловцев в Хабаровске появился в одной из популярных групп социальной сети Instagram. Как следует из видеозаписи, жильцы одного из домов оказались буквально отрезанными от «большой земли».