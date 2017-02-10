Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Мозг реагирует на музыку, как на секс
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Домой на автопилотеСложно ли неподготовленному пассажиру посадить самолет?
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Спасения не будет: МВФ отказался давать деньги Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: попытка прорыва близ Коминтерново
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Жириновский высказался о замужестве Собчак: реакция звезды
Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной - СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10:49 (мск), источник: AmurMedia.ru

Море волнуется раз: двор на улице Панфиловцев в Хабаровске ушел под воду

В настоящее время последствия аварии устраняют специалисты (ВИДЕО).

Хабаровск, 10 февраля, AmurMedia.

Дороги во дворе на улице Панфиловцев в Индустриальном районе Хабаровска оказались сегодня по колено в воде. В настоящее время последствия коммунальной аварии устраняют специалисты, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник Центральной диспетчерской службы управления производством МУП города Хабаровска «Водоканал» Владимир Елчев.

Видеоролик с последствиями коммунальной аварии на улице Панфиловцев в Хабаровске появился в одной из популярных групп социальной сети Instagram. Как следует из видеозаписи, жильцы одного из домов оказались буквально отрезанными от «большой земли».

— Авария произошла сегодня ночью, на место оперативно выехали необходимые службы, специалисты устранили повреждение — проблемные места оказались сразу в двух местах. На обоих сейчас работают бригады. Воду с дворовой территории откачали, позже подойдет бригада по благоустройству. Из-за аварии без водоснабжения остались ближайшие учебные заведения. В школу и детский сад организован подвоз воды. Надеемся возобновить водоснабжение уже сегодня. В настоящее время на месте работают две бригады, там же собрана вся необходимая техника. Также мы столкнулись с проблемой уборки гаражей. Сейчас на месте происшествия работает тяжелый кран, совместно с администрацией разыскиваются хозяева построек, — рассказал Владимир Елчев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Проект "Наш выбор 27" нуждается в доработке и четком управлении - хабаровские пищевики
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
СМИ раскрыли подробности инцидента с ударом ВКС РФ в Сирии
КС поддержал уголовную ответственность за нарушения на митингах
Производители предупредили о возможном росте цен на молоко
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Фигуранты дела «Шалтая-Болтая» не пошли на сделку со следствием
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Фильм со Шварценеггером в роли россиянина раскритиковали Замминистра культуры Северной Осетии считает, что картина «Последствия» может стать спекуляцией на трагедии Виталия Калоева
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь