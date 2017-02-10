Дело о неуплате налогов более чем на 18,5 млн рублей завели в Ростове
Уголовное дело по факту уклонения от налогов на сумму более 18,5 млн рублей возбуждено в Ростове.
Уголовное дело по факту уклонения от налогов на сумму более 18,5 млн рублей возбуждено в Ростове.
Как сообщает следственное управление СКР по региону, дело по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) завели на директора фирмы, занимающейся электромонтажными работами.
По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты НДС за 2013 год, внеся ложные сведения в налоговые декларации.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления.