Дело о неуплате налогов более чем на 18,5 млн рублей завели в Ростове

Как сообщает следственное управление СКР по региону, дело по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) завели на директора фирмы, занимающейся электромонтажными работами.

По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты НДС за 2013 год, внеся ложные сведения в налоговые декларации.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления.