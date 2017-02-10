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11:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Верхнеуслонском районе водитель иномарки погиб в аварии с грузовиком

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе в результате аварии погиб водитель, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось накануне днем на 758-м км трассы М7 возле села Татарское Бурнашево. Сообщение об аварии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.

В результате столкновения автомобиля «Киа Рио» и грузовика «Вольво» погиб 44-летний водитель легкового автомобиля. Также в аварии пострадал 61-летний пассажир автомобиля «Киа Рио».

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