В Верхнеуслонском районе водитель иномарки погиб в аварии с грузовиком

Происшествие случилось накануне днем на 758-м км трассы М7 возле села Татарское Бурнашево. Сообщение об аварии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.

В результате столкновения автомобиля «Киа Рио» и грузовика «Вольво» погиб 44-летний водитель легкового автомобиля. Также в аварии пострадал 61-летний пассажир автомобиля «Киа Рио».