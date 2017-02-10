Мужчина погиб, шесть автомобилей сгорели ночью на автостоянке в Дзержинском районе Волгограда
Серьезный пожар произошел в полночь на автостоянке в Дзержинском районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказали в
Серьезный пожар произошел в полночь на автостоянке в Дзержинском районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказали в
В 00:08 диспетчеру спасательной службы позвонили волгоградцы и сообщили, что в переулке Аптечный на автостоянке горят вагончик с вещами и Lada Priora. Площадь возгорания машины составила два квадратных метра. Рядом стоящие автомобили также получили повреждения. Так, расплавились лакокрасочные покрытия автомобилей: BMW, Chevrolet Cruze,
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