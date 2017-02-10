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09:38 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Мужчина погиб, шесть автомобилей сгорели ночью на автостоянке в Дзержинском районе Волгограда

Серьезный пожар произошел в полночь на автостоянке в Дзержинском районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В 00:08 диспетчеру спасательной службы позвонили волгоградцы и сообщили, что в переулке Аптечный на автостоянке горят вагончик с вещами и Lada Priora. Площадь возгорания машины составила два квадратных метра. Рядом стоящие автомобили также получили повреждения. Так, расплавились лакокрасочные покрытия автомобилей: BMW, Chevrolet Cruze, Mercedes-Benz 220, Renault Logan, Audi Q7. Огонь удалось потушить в течение получаса.

В пресс-службе МЧС уточнили, что при пожаре погиб мужчина. В настоящее время его личность устанавливаются, также выясняются причины возгорания.

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