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10:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Аферистка из Иркутска обманула жительницу Приморья при оформлении кредита через интернет

Женщину привлекут к уголовной ответственности.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции задержали 24-летнюю мошенницу из Иркутска, которая обманула жительницу Приморского края, предлагая оформить кредит через соцсети. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК (мошенничество). Злоумышленнице может грозить до 5 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Как установили оперативники, злоумышленница разместила в интернете информацию о том, что оказывает содействие в оформлении банковского кредита. Для его скорейшего получения необходимо было перевести на счет аферистки определенную денежную сумму.

«Как только деньги оказывались на ее счету, мошенница переставала выходить на связь», — отметили в ведомстве.

В ходе обыска по месту жительства задержанной сотрудники полиции изъяли сотовый телефон, сим-карты и банковские карты, которые, предположительно, использовались для совершения противоправного деяния.

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