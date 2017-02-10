Аферистка из Иркутска обманула жительницу Приморья при оформлении кредита через интернет

Сотрудники полиции задержали 24-летнюю мошенницу из Иркутска, которая обманула жительницу Приморского края, предлагая оформить кредит через соцсети. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК (мошенничество). Злоумышленнице может грозить до 5 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Как установили оперативники, злоумышленница разместила в интернете информацию о том, что оказывает содействие в оформлении банковского кредита. Для его скорейшего получения необходимо было перевести на счет аферистки определенную денежную сумму.

«Как только деньги оказывались на ее счету, мошенница переставала выходить на связь», — отметили в ведомстве.