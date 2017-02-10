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09:25 (мск), источник: Вести Приморье

Два года условно получил бывший депутат одного из сельских поселений Хасанского района

Хасанским районным судом вынесен приговор по делу о мошенничестве в сфере земельных отношений.

Как установлено в судебном заседании, фигурант (на момент совершения преступления являлся депутатом муниципального комитета Барабашского сельского поселения) преследовал цель приобрести право собственности на земельный участок, без проведения аукциона.

Зная, что в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ», инвалидам предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, то есть без проведения аукциона, он обратился к инвалиду с предложением оформить на последнего земельный участок на территории Хасанского района.

Инвалид, будучи неосведомленным о преступных намерениях злоумышленника, дал свое согласие, нотариально уполномочив обвиняемого на осуществление необходимых юридически значимых действий от своего имени.

Фигурант ввел в заблуждение органы местного самоуправления относительно того, что данный земельный участок фактически подлежит предоставлению инвалиду, и совершил юридически значимые действия.

После этого на землю было зарегистрировано право собственности и в дальнейшем, по договору купли-продажи, данный участок, а также якобы расположенное на нем сооружение — водозаборная скважина, перешли в собственность депутата. В результате незаконного отчуждения земли муниципальным образованиям был причинен ущерб в размере 480 тыс. рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное наказание в виде штрафа в размере 140 тыс. рублей.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, и т. ч. в части назначенного наказания вследствие его чрезмерной мягкости, прокурор обжаловал приговор в апелляционную инстанцию.

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда согласилась с доводами апелляционного представления прокурора района и ужесточила фигуранту наказание, назначив ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Незаконные решения о предоставлении земельного участка, а также заключенные в последующем договоры по оформлению его в собственность оспорены прокурором в судебном порядке и отменены. Суд также применил последствия недействительности сделок, земельный участок возвращен в распоряжение муниципалитета.

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