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09:31 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Алапаевский школьник едва не погиб из-за селфи в заброшенной шахте

Глубиной 60 метров.

В Алапаевске подросток провалился в заброшенную 60-метровую шахту, пытаясь сделать селфи, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел 4 февраля 2017 года в районе шлакоотвала. К счастью, ребенок упал на полутораметровый уступ на глубине 20 метров. Удар смягчили снег и мусор.

Мальчик в любой момент мог полететь на дно шахты и боялся даже пошевелиться. К счастью, на поверхности остались его приятели, которые вызвали спасателей. Те вытащили школьника и передали бригаде скорой помощи. Обошлось без серьезных травм.

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