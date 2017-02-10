На границе Омской области и Казахстана в аварии погиб россиянин
Авария произошла уже на территории соседнего государства, однако омским врачам это не помешало приехать на помощь.
Авария произошла уже на территории соседнего государства, однако омским врачам это не помешало приехать на помощь.
Вчера, 9 февраля, произошло столкновение трех автомобилей на трассе Омск—Русская Поляна. В ДТП пострадали «Хёндай», ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112.
Оказалось, что столкновение произошло на территории Казахстана, однако на помощь пострадавшим все равно приехала скорая помощь и машина МЧС из России. Как поясняют сами врачи и спасатели, у них есть договоренность о взаимовыручке с казахстанскими коллегами.
В результате ДТП водитель «Хёндая» получил закрытую