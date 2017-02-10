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09:23 (мск), источник: СуперОмск

На границе Омской области и Казахстана в аварии погиб россиянин

Авария произошла уже на территории соседнего государства, однако омским врачам это не помешало приехать на помощь.

Вчера, 9 февраля, произошло столкновение трех автомобилей на трассе Омск—Русская Поляна. В ДТП пострадали «Хёндай», ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112.

Оказалось, что столкновение произошло на территории Казахстана, однако на помощь пострадавшим все равно приехала скорая помощь и машина МЧС из России. Как поясняют сами врачи и спасатели, у них есть договоренность о взаимовыручке с казахстанскими коллегами.

В результате ДТП водитель «Хёндая» получил закрытую черепно-мозговую травму, но от госпитализации отказался. Его пассажиры, 23 и 30 лет, у которых врачи обнаружили резаные раны лица, также отказались ехать в больницу. Водитель «десятки» не пострадал, а вот водитель второго отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте. Его личность сейчас устанавливается, но ехал он на машине с российскими номерами, сообщает портал «Ом1».

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