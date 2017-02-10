На границе Омской области и Казахстана в аварии погиб россиянин

Вчера, 9 февраля, произошло столкновение трех автомобилей на трассе Омск—Русская Поляна. В ДТП пострадали «Хёндай», ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112.

Оказалось, что столкновение произошло на территории Казахстана, однако на помощь пострадавшим все равно приехала скорая помощь и машина МЧС из России. Как поясняют сами врачи и спасатели, у них есть договоренность о взаимовыручке с казахстанскими коллегами.