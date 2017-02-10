В Омской области раскрыли новый способ мошенничества

«Родила дома, к врачам не обращалась, поэтому никаких справок из медучреждения нет, но есть свидетели, готовые всё подтвердить». Истории всех мошенниц начинаются примерно одинаково и развиваются по одному и тому же сценарию.

В качестве свидетелей, как правило, выступают родственники или подруги. Домашними родами сейчас мало кого удивишь, да российским законодательством предусмотрен вариант регистрации ребенка со слов матери и тех, кто может подтвердить факт появления малыша на свет, — поэтому мошенницам до поры до времени удавалось без проблем получать свидетельства о рождении несуществующих детей.

Однако когда количество таких случаев перевалило за 50, работники управления ЗАГС насторожились, — рассказала начальник Кировского отдела департамента Елена Степанова.



В дело вмешались следственные органы. Они и выяснили — женщины детей не рожали. По версии правоохранителей, омички шли на обман ради одного — получить сертификат на материнский капитал. И его им давали. Ведь свидетельства о рождении ребёнка были уже на руках. В чём им конечно помогли ранее упомянутые, но неизвестные свидетели, — рассказала помощник прокурора Кировского округа Рашида Шакуова.



По одной из версий, в Омске могла действовать целая преступная группировка, которая занималась подбором женщин и уговаривала их на фиктивные роды. При этом в одном случае в ЗАГС пять раз приносили одного и того же ребенка. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба уже превышает 10 миллионов рублей, ведь каждый фиктивный ребенок мог приносить членам ОПГ по 400 тысяч рублей дохода. Сейчас в судах Омска и области рассматриваются заявления об аннулировании документов 56 несуществующих новорожденных.

А вот ситуация с обналичиванием уже выданных семейных сертификатов на виртуальных детей выделена в отдельное и достаточно большое уголовное дело. Оно сейчас расследуется.