В Пермском районе на пожаре погибли две женщины

Крупный пожар произошёл минувшей ночью в посёлке Кукуштан Пермского района. Как сообщает МЧС, ЧП произошло в деревянном доме по улице Свердлова.

Когда к месту происшествия прибыли огнеборцы, площадь пожара составляла 50 кв. метров. Сложность заключалась и в том, что до ближайшего водоема — реки Бабки, было около полутора километров. Огонь тушили два с половиной часа, участие принимали 28 пожарных. Внутри дома были обнаружены тела 76-ти и 46-летних женщин.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.