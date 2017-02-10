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09:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском районе на пожаре погибли две женщины

Причина ЧП выясняется.

Крупный пожар произошёл минувшей ночью в посёлке Кукуштан Пермского района. Как сообщает МЧС, ЧП произошло в деревянном доме по улице Свердлова.

Когда к месту происшествия прибыли огнеборцы, площадь пожара составляла 50 кв. метров. Сложность заключалась и в том, что до ближайшего водоема — реки Бабки, было около полутора километров. Огонь тушили два с половиной часа, участие принимали 28 пожарных. Внутри дома были обнаружены тела 76-ти и 46-летних женщин.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

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