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10:01 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Заведено дело на водителя маршрутки после падения из салона пассажира

Обвиняемый не проверил, закрыты ли двери автобуса и начал движение, в результате серьезно пострадал мужчина.

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя маршрутки в Нижнем Новгороде после падения из салона пассажира, сообщает прокуратура Нижегородской области.

По версии следствия, 3 октября на проспекте Гагарина водитель маршрутного такси, не убедившись, что двери автобуса закрыты, начал движение от остановки «завод им. Фрунзе». Пассажир маршрутки не удержался и выпал из движущегося транспорта на дорогу.

В результате ДТП 39-летний мужчина получил тяжелее травмы. После проверки инцидента было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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