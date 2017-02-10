Заведено дело на водителя маршрутки после падения из салона пассажира

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя маршрутки в Нижнем Новгороде после падения из салона пассажира, сообщает прокуратура Нижегородской области.

По версии следствия, 3 октября на проспекте Гагарина водитель маршрутного такси, не убедившись, что двери автобуса закрыты, начал движение от остановки «завод им. Фрунзе». Пассажир маршрутки не удержался и выпал из движущегося транспорта на дорогу.

В результате ДТП 39-летний мужчина получил тяжелее травмы. После проверки инцидента было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.