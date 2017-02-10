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10:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Нетрезвый водитель протаранил автомобиль Росгвардии в Хабаровске

В аварии шофер «Ниссан Марч» обвинил своих оппонентов.

Источник: Губерния онлайн

В Кировском районе водитель «Ниссана Марч» (предположительно, нетрезвый) врезался в автомобиль патрульных Росгвардии, сообщает портал «Губерния». Авария произошла в вечерний час пик. Напарники ехали на тревожный вызов на улицу Фрунзе. Патрульной машиной управлял 29-летний старший сержант. Водительское удостоверение он получил в 2012 году.

Дежурный по рации сообщил наряду, что ехать на указанный адрес уже не нужно и наряд может вернуться к патрулированию района. 37-летний автомобилист на машине своей супруги ехал следом за казенной «Короллой», двигаясь по Калинина в сторону улицы Серышева. По словам мужчины, от которого пахло спиртным, патрульные сами подставились под удар.

Всего три дня назад водитель «Марча» уже попадался полицейским в нетрезвом виде. В этот раз нарушитель отказался проходить тест на трезвость. Ехать в медкабинет на освидетельствование он также не захотел.

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