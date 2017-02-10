В Карабаше стартует суд над экс-главой Ягодинцем
Чиновник обвиняется в двойном превышении должностных полномочий.
Чиновник обвиняется в двойном превышении должностных полномочий.
Начался процесс по делу в отношении
Сегодня, 10 февраля, проходит первое судебное заседание по делу в отношении Вячеслава Ягодинца, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Во время следствия
Напомним, преступление было совершено еще в сентябре 2013 года, когда администрация Карабаша заключила муниципальный контракт на разработку документации для строительства сооружений, снижающих загрязнение Аргазинского водохранилища стоками. Ягодинец принял необоснованное решение оплатить работу экологов, которая не прошла госэкспертизу.