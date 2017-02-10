В Соликамске после ДТП пенсионерка умерла в больнице

В 17:00 по улице 20 лет Победы со стороны улицы О. Кошевого в направлении улицы Привокзальная двигался автобус. За рулем был мужчина 1966 года рождения.

Напротив дома № 188 он допустил наезд на пешехода, женщину 1938 года рождения. По предварительным данным, она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что пешеход неожиданно вышла на проезжую часть из-за встречного транспортного средства.

В результате бабушка получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована. В течение первых суток пострадавшая скончалась в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.