В Самаре 49 пожарных полтора часа тушили автоцентр на Красноглинском шоссе

Площадь пожара составила 200 кв. м. В его тушении участвовали 49 человек, которые использовали 12 единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 6:41, а в 6:47 пожар был полностью ликвидирован.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, во время пожара никто не пострадал. Сейчас причины пожара и ущерб от него устанавливаются.