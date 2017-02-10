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10:56 (мск), источник: Volga News

В Самаре 49 пожарных полтора часа тушили автоцентр на Красноглинском шоссе

В пятницу, 10 февраля, в 5:17 на пульт ЕДДС Самары поступило сообщение о возгорании в автоцентре на Красноглинском шоссе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 200 кв. м. В его тушении участвовали 49 человек, которые использовали 12 единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 6:41, а в 6:47 пожар был полностью ликвидирован.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, во время пожара никто не пострадал. Сейчас причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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