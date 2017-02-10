В Самаре 49 пожарных полтора часа тушили автоцентр на Красноглинском шоссе
В пятницу, 10 февраля, в 5:17 на пульт ЕДДС Самары поступило сообщение о возгорании в автоцентре на Красноглинском шоссе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В пятницу, 10 февраля, в 5:17 на пульт ЕДДС Самары поступило сообщение о возгорании в автоцентре на Красноглинском шоссе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 200 кв. м. В его тушении участвовали 49 человек, которые использовали 12 единиц техники.
Очаг возгорания удалось локализовать в 6:41, а в 6:47 пожар был полностью ликвидирован.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, во время пожара никто не пострадал. Сейчас причины пожара и ущерб от него устанавливаются.