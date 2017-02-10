Обвиняемого в убийстве двух полицейских в Днепре будут судить присяжные

«По решению, в состав суда присяжных войдет трое присяжных, две кандидатуры также утверждены как запасные. Они приняли присягу», — сообщает «Радио Свобода».

На заседании в четверг суд также частично удовлетворил ходатайство представителей СМИ, разрешив видеосъемку всего процесса, кроме опроса свидетелей. На заседании обвиняемый и его адвокат заявили, что не ознакомились с некоторыми документами дела, в заседании суда объявили перерыв. Следующее заседание состоится 17 февраля. Сообщается, что заседание суда уже однажды переносили. Предварительное судебное заседание по делу об убийстве патрульных полицейских должно было состояться 27 января в Центральном районном суде Днепра. Но оно было перенесено на 9 февраля, в суде пояснили, что здание было не приспособлено для рассмотрения такого дела, учитывая требования безопасности.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре застрелили двух патрульных полицейских.