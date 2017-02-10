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10:12 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске за получение взятки задержан высокопоставленный полицейский

Речь идет о сумме порядка 1 млн рублей. Страж правопорядка уже уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам.

Сотрудниками УФСБ и собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области задержан высокопоставленный сотрудник полиции одного из райотделов, получавший вознаграждение от бизнесмена, — речь идет о сумме порядка 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения, задержанный занимает руководящую должность в Отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску.

«Полицейский за предоставление индивидуальному предпринимателю информации о проверках, направленных на пресечение незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, получал незаконное денежное вознаграждение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Полицейский уже уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам, а в отношении его руководителей будут приняты строгие меры дисциплинарной ответственности, говорят в Главке.

Следственными органами возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). Мера пресечения избирается.

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