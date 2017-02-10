В Челябинске экс-главу отдела полиции заподозрили во взяточничестве

В Челябинске задержали исполняющего обязанности начальника отдела полиции «Тракторозаводский». Евгения Менделя, который уже уволен, подозревают в получении взятки в 800 тысяч рублей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейский брал деньги от организатора игорной деятельности за предупреждение о проверках.

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводится служебная проверка.