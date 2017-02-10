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10:03 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске опубликованы подробности лобового столкновения на ул. Чайкиной

Сотрудники омской ГИБДД уточнили обстоятельства вечерней аварии: и автомобилей, и пострадавших было больше.

9 февраля около 20.00 часов в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Л. Чайкиной с участием трёх автомобилей.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Субару Легаси», двигаясь по ул. Л. Чайкиной со стороны ул. Б. Хмельницкого в направлении проспекта Космический, в районе дома № 10 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Киа Церато» под управлением мужчины, который, в свою очередь, столкнулся с автомобилем «Лада Калина», — сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области.

В результате ДТП водители автомобилей «Субару» и «Киа», а также пассажир «Киа», женщина 1991 г.р., обратились за медицинской помощью.

По данным полицейских, признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено.

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