Краснодарский адвокат обвинен в мошенничестве на 1,5 млн рублей

По версии следствия, адвокат защищал мужчину, который подозревался в покушении на незаконный сбыт наркотиков. В июне 2016 года, введя своего доверителя в заблуждение, адвокат сообщил ему, что может добиться назначения мужчине более мягкого наказания.

При этом он пояснил, что необходимо оплатить 200 тысяч рублей за его услуги как адвоката, а также передать еще 1 миллион 300 тысяч рублей для якобы передачи должностным лицам. Такое же предложение адвокат озвучил и знакомой доверителя.

29 июля 2016 года адвокат встретился с женщиной и получил от нее указанную денежную сумму. Но распорядиться полученными деньгами обвиняемый не смог, так как его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ по краю.