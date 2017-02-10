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17:21 (мск), источник: Югополис

Краснодарский адвокат обвинен в мошенничестве на 1,5 млн рублей

В Краснодаре адвокат предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Источник: Югополис

По версии следствия, адвокат защищал мужчину, который подозревался в покушении на незаконный сбыт наркотиков. В июне 2016 года, введя своего доверителя в заблуждение, адвокат сообщил ему, что может добиться назначения мужчине более мягкого наказания.

При этом он пояснил, что необходимо оплатить 200 тысяч рублей за его услуги как адвоката, а также передать еще 1 миллион 300 тысяч рублей для якобы передачи должностным лицам. Такое же предложение адвокат озвучил и знакомой доверителя.

29 июля 2016 года адвокат встретился с женщиной и получил от нее указанную денежную сумму. Но распорядиться полученными деньгами обвиняемый не смог, так как его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база¸ уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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