В Прикамье пьяная 15-летняя девушка получила обморожение

15-летняя девушка, которая долго находилась на улице в пьяном виде, получила обморожения, сообщили корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в Центре медицины катастроф.

Кроме того, аномально холодная погода, которая держалась в Прикамье около недели, унесла две жизни. Двое пожилых мужчин из Октябрьского района и Пожвы погибли от переохлаждения.

В общей сложности обморожения и переохлаждения получили 37 жителей края, 23 из них попали в больницы. В основном, это мужчины в возрасте от 30 до 60 лет. Чуть меньше половины из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Главным образом, они обморозили руки, реже — ноги.