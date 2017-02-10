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10:17 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

«Вести-Башкортостан» узнали, почему мальчик погиб под обвалом снежного тоннеля

Причиной обвала снежного тоннеля, в котором находился 11-летний ребенок, могла стать работа тракториста по очистке прилегающей к горе дороги.

Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, мужчина за рулем техники убирал снег, не подозревая, что где-то рядом могут находиться дети. В итоге тоннель, вырытый мальчишкой, обвалился.

Напомним, ЧП произошло накануне в поселке Тимашево. Ребенок погиб под обвалившейся после обвала вырытого им тоннеля. Прибывшие на место спасатели извлекли тело ребенка из снега.

По факту случившегося Следственное управление следственного комитета России по Республике Башкортостан проводит доследственную проверку. Свои соболезнования близким мальчика принесла уфимская мэрия.

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