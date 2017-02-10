«Вести-Башкортостан» узнали, почему мальчик погиб под обвалом снежного тоннеля
Причиной обвала снежного тоннеля, в котором находился 11-летний ребенок, могла стать работа тракториста по очистке прилегающей к горе дороги.
Причиной обвала снежного тоннеля, в котором находился 11-летний ребенок, могла стать работа тракториста по очистке прилегающей к горе дороги.
Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, мужчина за рулем техники убирал снег, не подозревая, что
Напомним, ЧП произошло накануне в поселке Тимашево. Ребенок погиб под обвалившейся после обвала вырытого им тоннеля. Прибывшие на место спасатели извлекли тело ребенка из снега.
По факту случившегося Следственное управление следственного комитета России по Республике Башкортостан проводит доследственную проверку. Свои соболезнования близким мальчика принесла уфимская мэрия.