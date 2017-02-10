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10:47 (мск), источник: 36on.ru

В Россоши мужчину насмерть сбила иномарка

В Воронежской области правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло накануне в городе Россошь.

По предварительным данным, которые сообщили в пресс-службе управления МВД, около 18 часов 30 минут на улице Пролетарской под колеса автомобиля «Хендай Солярис» попал 53-летний мужчина, местный житель. Иномаркой управлял 29-летний молодой человек, так же житель города Россошь.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Однако спасти его медикам не удалось — через некоторое время он скончался в больнице.

Сейчас во всех обстоятельствах происшествия разбирается полиция, на данный момент сообщается, что ДТП произошло вне пешеходного перехода.

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