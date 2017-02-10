В Россоши мужчину насмерть сбила иномарка
В Воронежской области правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло накануне в городе Россошь.
В Воронежской области правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло накануне в городе Россошь.
По предварительным данным, которые сообщили в
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Однако спасти его медикам не удалось — через некоторое время он скончался в больнице.
Сейчас во всех обстоятельствах происшествия разбирается полиция, на данный момент сообщается, что ДТП произошло вне пешеходного перехода.