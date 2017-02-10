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10:45 (мск), источник: Sputnik.by

Россиянин осужден за жестокое убийство 11-летней давности в Витебске

Весной 2005 года в помещении мусорокамеры одной из многоэтажек областного центра было совершено жестокое убийство.

Источник: Reuters

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Правоохранительные органы Беларуси и России раскрыли убийство мужчины, совершенное 11 лет назад в Витебске, сообщили в генеральной прокуратуре Беларуси.

В апреле 2005 в помещении мусорокамеры одного из многоэтажных жилых домов в Витебске было совершено убийство с особой жестокостью лица без определенного места жительства. На теле имелись множественные резаные раны и следы надругательства.

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«Подозреваемый в совершении данного преступления гражданин России Терешка скрылся от следствия на территории РФ. В связи с этим его экстрадиция в Беларусь была невозможна», — сообщили Sputnik в пятницу в генпрокуратуре Беларуси.

Там рассказали, что в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и Генпрокуратурой РБ материалы уголовного дела переданы российской стороне для осуществления уголовного преследования.

Уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении убийства в Витебске было расследовано в России и он был осужден Советским районным судом Брянска к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, рассказали в Генпрокуратуре.

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