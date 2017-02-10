Троих наркозависимых пермяков лишили водительских прав

В ходе проверки было установлено, что трое водителей состоят на учете у врача-нарколога. При этом у них имеются медицинские противопоказания к осуществлению данной деятельности.

По итогам проверки прокурор подал в суд иски о прекращении действия права управления транспортными средствами данных граждан. Мотовилихинский районный суд удовлетворил их в полном объеме.