На Дону против главы сельского поселения возбудили дело за передачу земель заповедника под застройку

Дело возбудили по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) на основании прокурорской проверки. Было установлено, что глава сельского поселения незаконно перевел шесть участков природного парка «Донской» (является особо охраняемой природной зоной регионального значения) в категорию земель под жилищное строительство.

«Подозреваемый лично изготовил и подписал документы на внесение шесть земельных участков общей площадью 200 гектаров в границы хуторов Обуховка и Дугино. Однако решения о переводе этих объектов из категории земель сельхозназначения в другую категорию не принималось», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Ход расследования дела контролируется прокуратурой.