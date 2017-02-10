На Дону против главы сельского поселения возбудили дело за передачу земель заповедника под застройку
На Дону против главы Елизаветинского сельского поселения, который передал земли природного парка «Донской» под жилую застройку, возбудили дело.
На Дону против главы Елизаветинского сельского поселения, который передал земли природного парка «Донской» под жилую застройку, возбудили дело.
Дело возбудили по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) на основании прокурорской проверки. Было установлено, что глава сельского поселения незаконно перевел шесть участков природного парка «Донской» (является особо охраняемой природной зоной регионального значения) в категорию земель под жилищное строительство.
«Подозреваемый лично изготовил и подписал документы на внесение шесть земельных участков общей площадью 200 гектаров в границы хуторов Обуховка и Дугино. Однако решения о переводе этих объектов из категории земель сельхозназначения в другую категорию не принималось», — сообщает
Ход расследования дела контролируется прокуратурой.