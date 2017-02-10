Сотрудники ГАИ устроили погоню за пьяной нарушительницей ПДД в Волжском
Как сообщает ВДТВ, ночью полицейские Волжского устроили погоню за автоледи, которая грубо нарушила правила дорожного движения.
Как сообщает ВДТВ, ночью полицейские Волжского устроили погоню за автоледи, которая грубо нарушила правила дорожного движения.
Женщина передвигалась по городу на автомобиле Mazda-3. Требование полицейских остановится она проигнорировала, нажав на газ, попыталась скрыться.
Все было как в кино: преследовали волжанку несколько экипажей ГАИ, нарушительница пыталась скрыться во дворах, проезжала на красный сигнал светофора. Вскоре правоохранителям удалось задержать ее. Оказалась, что 39-летняя гражданка была пьяной, проходить освидетельствование отказалась. Позже стало известно, что она лишена прав до 2018 года. Сейчас возбуждено уголовное дело за повторное нетрезвое вождение, сообщают СМИ.