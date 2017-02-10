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15:55 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Сотрудники ГАИ устроили погоню за пьяной нарушительницей ПДД в Волжском

Как сообщает ВДТВ, ночью полицейские Волжского устроили погоню за автоледи, которая грубо нарушила правила дорожного движения.

Женщина передвигалась по городу на автомобиле Mazda-3. Требование полицейских остановится она проигнорировала, нажав на газ, попыталась скрыться.

Все было как в кино: преследовали волжанку несколько экипажей ГАИ, нарушительница пыталась скрыться во дворах, проезжала на красный сигнал светофора. Вскоре правоохранителям удалось задержать ее. Оказалась, что 39-летняя гражданка была пьяной, проходить освидетельствование отказалась. Позже стало известно, что она лишена прав до 2018 года. Сейчас возбуждено уголовное дело за повторное нетрезвое вождение, сообщают СМИ.

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