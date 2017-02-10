Сотрудники ГАИ устроили погоню за пьяной нарушительницей ПДД в Волжском

Женщина передвигалась по городу на автомобиле Mazda-3. Требование полицейских остановится она проигнорировала, нажав на газ, попыталась скрыться.

Все было как в кино: преследовали волжанку несколько экипажей ГАИ, нарушительница пыталась скрыться во дворах, проезжала на красный сигнал светофора. Вскоре правоохранителям удалось задержать ее. Оказалась, что 39-летняя гражданка была пьяной, проходить освидетельствование отказалась. Позже стало известно, что она лишена прав до 2018 года. Сейчас возбуждено уголовное дело за повторное нетрезвое вождение, сообщают СМИ.