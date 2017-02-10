В парке «Пассажиравтотранса» шесть расчетов тушили автобус
По предварительным данным, никто не пострадал.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Шесть пожарных расчетов работали ночью на территории парка ГУП «Пассажиравтотранс», сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
В 04:40 поступил сигнал, что в парке № 7 на Кубинской улице загорелся автобус. На место выехали огнеборцы, которые справились с возгоранием в 05.21.
По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.