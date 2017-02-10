В парке «Пассажиравтотранса» шесть расчетов тушили автобус

Шесть пожарных расчетов работали ночью на территории парка ГУП «Пассажиравтотранс», сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

В 04:40 поступил сигнал, что в парке № 7 на Кубинской улице загорелся автобус. На место выехали огнеборцы, которые справились с возгоранием в 05.21.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.