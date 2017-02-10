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11:08 (мск), источник: Newslab.ru

Интернет-ухажер оставил красноярку без денег и украшений

Следователи предполагают, что задержанный может быть причастен к ряду подобных преступлений.

21-летний интернет-возлюбленный из Кемерово украл золотые украшения у 34-летней жительницы Красноярска, сообщили 10 февраля в пресс-службе городской полиции.

Женщина сама написала заявление в полицию и рассказала, что знакомый украл деньги и ювелирные изделия из ее квартиры на сумму более 50 тысяч рублей. Как оказалось, они познакомились в интернете. После его визита женщина обнаружила пропажу, а молодой человек перестал выходить на связь.

Полицейские разыскали злоумышленника — им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 21-летний житель Кемерово, который приехал в Красноярска на заработки.

«Молодой человек пояснил, что у него возникли финансовые трудности, поэтому он решил познакомиться с одинокой женщиной и украсть у нее ценные вещи. Похищенные драгоценности он сдал в ломбард. В настоящее время подозреваемый арестован. Следователи предполагают, что задержанный может быть причастен к ряду подобных преступлений, и просят всех, кто пострадал от действий злоумышленника обращаться в полицию по телефонам 227−19−95 или 02», — призвали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража» УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

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