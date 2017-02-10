Внедорожник и кроссовер дотла выгорели во Владивостоке

«Пожар произошел на улице Окатовая. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 06:05, пожарный расчет прибыл на место в 06:11. Пожар был локализован в 06:16, полностью потушен в 06:38», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

К тушению пожара были привлечены пять человек и одна единица техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Причины пожара сейчас устанавливаются.