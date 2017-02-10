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11:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Внедорожник и кроссовер дотла выгорели во Владивостоке

Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4 сгорели сегодня во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Пожар произошел на улице Окатовая. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 06:05, пожарный расчет прибыл на место в 06:11. Пожар был локализован в 06:16, полностью потушен в 06:38», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

К тушению пожара были привлечены пять человек и одна единица техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Причины пожара сейчас устанавливаются.

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