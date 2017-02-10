Под Казанью по дороге в аэропорт столкнулись три иномарки
(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Под Казанью произошло ДТП с участием трех автомобилей.
(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Под Казанью произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Происшествие случилось на трассе в Лаишевском районе в 8:26. По дороге в аэропорт столкнулись Nissan, Chevrolet и Hyundai.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. По словам очевидцев, одну из иномарок занесло и выкинуло на встречную полосу движения.