Автобус сбил пешехода в центре Красноярска

Сегодня днем пассажирский автобус сбил пешехода на перекрестке улиц Маркса и Сурикова в центре Красноярска.

Авария попала на запись камеры видеонаблюдения. Видно, что мужчина пересекал дорогу в неположенном месте — где с некоторых пор нет перехода. При этом он не оглянулся на автобус, поворачивавший на Сурикова. Его водитель также не успел среагировать и сбил пешехода.

Мужчина отлетел, упав на проезжую часть. Ему помогли ему подняться и отвели его на тротуар. Водитель автобуса высадил пассажиров, но пешеход, по словам очевидцев, спустя некоторое время ушел с места ДТП.

В ГИБДД сообщили, что пострадавших в этой аварии нет.