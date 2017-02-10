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11:07 (мск), источник: Newslab.ru

Автобус сбил пешехода в центре Красноярска

Пассажир, по словам очевидцев, спустя некоторое время ушел с места ДТП.

Сегодня днем пассажирский автобус сбил пешехода на перекрестке улиц Маркса и Сурикова в центре Красноярска.

Авария попала на запись камеры видеонаблюдения. Видно, что мужчина пересекал дорогу в неположенном месте — где с некоторых пор нет перехода. При этом он не оглянулся на автобус, поворачивавший на Сурикова. Его водитель также не успел среагировать и сбил пешехода.

Мужчина отлетел, упав на проезжую часть. Ему помогли ему подняться и отвели его на тротуар. Водитель автобуса высадил пассажиров, но пешеход, по словам очевидцев, спустя некоторое время ушел с места ДТП.

В ГИБДД сообщили, что пострадавших в этой аварии нет.

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