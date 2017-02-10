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11:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Избивших жительницу Ачинска полицейских отстранили от службы

Действия сотрудников ГИБДД раскритиковал Александр Речицкий.

Пятерых сотрудников ГИБДД отстранили от службы за драку с жителями Ачинска, в ходе которой одна из участниц застолья получила перелом ключицы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел в начале февраля. Заявление о драке написал житель Ачинска, отдыхавший в компании правоохранителей. По его словам, во время застолья «гражданские» подрались со стражами порядка. Из-за чего именно произошла потасовка, не уточняется.

Выяснилось, что полицейские выпивали с жителями в свободное от работы время и в гражданской одежде. Однако этот факт не спас их от наказания.

Действия сотрудников раскритиковал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Главный полицейский региона заявил, что к сотрудникам, не соблюдающим служебную дисциплину, будут применяться строгие меры наказания.

Согласно решению главного полицейского региона, в Ачинск направят сотрудников отдельного реагирования ДПС. Полицейские будут работать вместо своих отстраненных коллег.

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