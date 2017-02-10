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11:06 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярец, пострадавший при взрыве газа на Быковского, до сих пор в коме

Медики считают, что делать прогнозы о его здоровье пока рано.

Красноярец, пострадавший при взрыве газа в доме на улице Быковского, до сих пор находится в крайне тяжёлом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Как сообщили в пресс-службе краевой клинической больницы, житель той злополучной квартиры, у которого обгорело 90% тела, уже 14 дней находится в медикаментозном состоянии — искусственной коме. Пострадавший потерял много крови, но сейчас её уже достаточно.

«В медицинской практике бывало, что пациенты с большим количеством ожогов приходили в себя, начинали вести привычный образ жизни, а потом погибали… Но случались и чудеса, поэтому говорить о каких-либо прогнозах рано», — прокомментировали в пресс-службе Краевой клинической больницы.

Напомним, 27 января, в 5-этажном доме на улице Быковского, 9 взорвался газ. Пострадал 23-летний парень. В момент взрыва он находился в квартире.

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