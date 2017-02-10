Красноярец, пострадавший при взрыве газа на Быковского, до сих пор в коме
Медики считают, что делать прогнозы о его здоровье пока рано.
Медики считают, что делать прогнозы о его здоровье пока рано.
Красноярец, пострадавший при взрыве газа в доме на улице Быковского, до сих пор находится в крайне тяжёлом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь.
Как сообщили в
«В медицинской практике бывало, что пациенты с большим количеством ожогов приходили в себя, начинали вести привычный образ жизни, а потом погибали… Но случались и чудеса, поэтому говорить о
Напомним, 27 января, в 5-этажном доме на улице Быковского, 9 взорвался газ. Пострадал 23-летний парень. В момент взрыва он находился в квартире.