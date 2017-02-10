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11:51 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец пытался незаконно вывезти в Польшу более 30 кг янтаря

Житель Калининградской области пытался ввезти в Польшу более 30 килограмм янтаря-сырца. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в пресс-службе областной таможни.

Мужчина пытался выехать в соседнюю республику на автомобиле «Опель Астра» через таможенный пост «Мамоново».

В багажнике в полости для запасного колеса и в салоне авто на полке над задним сиденьем таможенники нашли полиэтиленовые пакеты с янтарем-сырцом.

Общий вес груза составил 31,1 кг. Товар направлен на экспертизу.

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