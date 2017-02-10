Калининградец пытался незаконно вывезти в Польшу более 30 кг янтаря
Житель Калининградской области пытался ввезти в Польшу более 30 килограмм
Житель Калининградской области пытался ввезти в Польшу более 30 килограмм
Мужчина пытался выехать в соседнюю республику на автомобиле «Опель Астра» через таможенный пост «Мамоново».
В багажнике в полости для запасного колеса и в салоне авто на полке над задним сиденьем таможенники нашли полиэтиленовые пакеты с
Общий вес груза составил 31,1 кг. Товар направлен на экспертизу.