Калининградец пытался незаконно вывезти в Польшу более 30 кг янтаря

Мужчина пытался выехать в соседнюю республику на автомобиле «Опель Астра» через таможенный пост «Мамоново».

В багажнике в полости для запасного колеса и в салоне авто на полке над задним сиденьем таможенники нашли полиэтиленовые пакеты с янтарем-сырцом.

Общий вес груза составил 31,1 кг. Товар направлен на экспертизу.